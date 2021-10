Stiri pe aceeasi tema

- FC Arges a invins-o pe Farul Constanta cu scorul de 2-1 (0-0), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii I de fotbal.FC Arges a deschis scorul printr-un gol ''a la Mbappe'', acordat de arbitrul Sebastian Coltescu desi arbitrul asistent Daniel Mitruti a semnalizat ofsaid la olandezul…

- Alb-violetii si-au dezamagit din nou sustinatorii acasa, pe „Dan Paltinisanu”. Desi Cosmin Birnoi a oferit devreme iluzia unui succes cu FK Csikszereda, oaspetii au egalat destul de repede si au punctat decisiv in minutul 89, scor 1-2, si Politehnica ramane acum undeva in zona inferioara a clasamentului…

Formatia FCSB a invins, duminica seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 6-0 (4-0), echipa Dinamo, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1.

- Alb-violetele nu se afla inca la nivelul multiplei campioane din Cluj. Ieri, pe „Stiinta” „U” Olimpia s-a impus cu 4-1 in fata Politehnicii Timisoara in jocul derby care a contat pentru etapa a III-a a Ligii I feminine. Timisorencele au inceput partida rau si din cauza unor accidentari. Bianca Ienovan…

- Politenica Timisoara in varianta feminina a castigat azi derby-ul cu Aradul din Liga I. A fost 4-1 pentru elevele lui Mirel Albon in runda 2 contra formatiei Piros Security, echipa slabita in mod evident fata de stagiunea trecuta. Politehnica Femina a deschis scorul pe „Stiinta”, unde a evoluat in premiera,…

- Farul va permite accesul fanilor la meciurile de pe teren propriu doar pe baza de abonament, decizie inedita pentru peisajul Ligii 1. Astfel, va fi eliminata vanzarea de bilete pentru fiecare partida in parte. Decizia va fi pusa in practica imediat, mai exact de la urmatorul meci de la Ovidiu al clubului…

- Echipa pregatita de Cristian Pustai, in foame mare de puncte dupa primele doua runde „pe zero” a stricat mica sarbatoare a gazdelor. Cu public pe „Dan Paltinisanu”, acasa, dupa aproape un an si jumatate, Politehnica a deschis rapid scorul prin omul caruia ii place stadionul chiar si in starea actuala…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca atacantul bosniac Elvir Koljic, accidentat in partida precedenta cu FC Voluntari, sa se refaca si sa poata evolua in meciul cu UTA din etapa a 5-a a Ligii I. "Mergem…