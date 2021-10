Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Fondatorul ACS Mundo Reșița, Lucian Dobre, va activa ca antrenor secund la formația Politehnica Timișoara, ce evolueaza in prezent in Liga 2. Postul de antrenor principal al ACS Mundo din Liga a IV-a Caraș-Severin va fi preluat de Cristian Chitucea! „Cel care a dat viața proiectului nostru,…

- Politehnica si Rapid s-au vazut de nu mai putin de trei ori in stagiunea trecuta si de fiecare data giulestenii au avut castig de cauza. „Fratii” se revad acum in duelul din optimile de finala ale Cupei Romaniei dupa cum s-a stabilit la tragerea la sorti de azi. Deoarece au fost mai slab clasati in…

- Dupa ce s-a dovedit ca Dorin Toma, tehnicianul din Maramureș a fost un experiment eșuat, conducerea Politehnicii incearca alta varianta de tehnician din afara zonei. Așadar, clubul va fi condus de un antrenor care a pregatit… FC Pucioasa! Politehnica Timisoara a ajuns la un acord cu Nicolae Croitoru…

- Alb-violetii au reusit sa obtina prima victorie acasa, abia la a patra incercare, cu codasa din Braila. A fost Politehnica – Dacia Unirea, scor 2-0, prin reusitele frumoase, cu o doza de individualism din partea lui Cosmin Birnoi si Erik Gerbi. La meci a fost prezent si Nicolae Croitoru, cel care preia…

- Politehnica Timisoara a depasit perioada nefasta din Liga 2 cu un succes in Cupa Romaniei. Alb-violetii au punctat o data, dar suficient de aceasta data, la Slobozia, unde s-au impus cu 1-0 in fata Unirii. Reusita a fost una speciala, Octavian Ursu si-a spalat din pacatele rundei trecute cu Ciucul,…

- Alb-violetii o tin din deplasare in deplasare in acest start de sezon. Impreuna cu jocul proaspat trecut din Cupa, 2-1 cu Lipova, Politehnica Timisoara va ajunge in weekend la al cincilea meci din sapte pe terenuri straine. De aceasta data alb-violetii lui Dorin Toma infrunta Metaloglobus Bucuresti…

- Astazi, la sediul FRF, au fost stabilite partidele din turul IV al Cupei Romaniei. Politehnica Timisoara, intrata direct in aceasta faza, va evolua in deplasare cu divizionara C Soimii Lipova. Concitadina alb-violetilor – Ripensia Timisoara – va avea parte de un derby banatean, tot „afara”, cu Resita…

- Politehnica Timisoara a plecat azi la Cluj-Napoca pentru duelul cu „U” din prima etapa, dar miscarile din lot au continuat. „Aripa” Alin Manea s-a despartit de alb-violeti dupa mai bine de doi ani si jumatate in club. Apoi, in aceasta seara a sosit, sub forma de imprumut de la Rapid, mijlocasul defensiv…