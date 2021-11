Politehnica a incheiat ultima serie nefasta din acest sezon sub poalele Tampei. Cu FC Brasov, scor 1-0, s-a inregistrat totodata prima victorie din campionat a alb-violetilor „sub bagheta” lui Nicolae Croitoru. A fost un joc decis practic de o eroare a nou promovatei, greseala speculata excelent de italianul Erik Gerbi. Totodata a fost un joc […] Articolul Politehnica a luat toate punctele la Brasov cu multi juni in teren. Primul succes in Liga 2 cu Nicu Croitoru antrenor: „Victorie importanta” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .