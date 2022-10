Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara continua sa se modifice din mers in speranta ca va scoate puncte din urmatoarele meciuri. Sunt iarasi noutati in stafful alb-violetilor, dar si vechi probleme pe care noul presedinte, Ovidiu Cuc, le-a accentuat, in special cele legate de starea fizica si calitatea jucatorilor…

- Universitatea Craiova a pierdut, scor 0-1, partida din Trivale, cu FC Arges, dar nu infrangerea a „durut“ tare, ci maniera de joc a alb-albastrilor si perspectivele sumbre. Cu lectia bine predata, Mirel Radoi se astepta la o evolutie buna si un rezultat pe masura, dar calculele sale nu s-au potrivit…

- Politehnica a cedat azi pe „Stiinta” cu Concordia Chiajna in etapa a VIII-a a Ligii 2. Alb-violetii au inceput bine jocul, dar erorile uriase le-au facilitat oaspetilor victoria astfel ca antrenorul Octavian Benga a avut parte de o revenire amara pe banca. Amara a fost facuta ziua si pentru grupul de…

- Politehnica Timisoara se despartise vinerea trecuta de antrenorul Bogdan Andone. Astazi, clubul alb-violet a anuntat numirea pe postul de „principal” a unui alt tehnician care s-a aflat si in trecut in fruntea staff-ului – Octavian Benga. „Ne face placere sa anuntam ca Politehnica Timisoara a ajuns…

- Luni noaptea, in jurul orei 23:00, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul I.P.J. Timiș au fost sesizați cu privire la faptul ca paznicul fondului de vanatoare din Bazoș, județul Timiș, ar fi auzit un foc de arma, iar ulterior a observat un autoturism parcat in apropierea…

- Politehnica Timisoara nu a gasit durmul spre gol pentru al doilea meci la rand in noul sezon de Liga 2. Alb-violetii au avut totusi o evolutie peste cea din etapa trecuta contra Brasovului lui Dan Alexa. In ciuda unor ocazii mari, inclusiv bare de ambele parti, s-a incheiat 0-0 pe „Stiinta”. Oaspetii…

- Politehnica Timisoara se reintalneste cu FC Brasov pentru a treia oara in decurs de circa trei luni. Alb-violetii joaca iar pe „Stiinta” cu formatia in fata careia a pierdut ambele manse ale barajului de supravietuire de la finele editiei trecute de Liga 2. Bogdan Andone asteapta cu aceasta ocazie o…

- FCSB a fost condusa cu 2-0 de Chindia Targoviște (dambovițenii au marcat ambele goluri in inferioritate numerica), dar a revenit spectaculos in repriza secunda și a obținut prima victorie din acest sezon de SuperLiga, scor 3-2, in etapa a cincea.