Polița RCA, prezentată și în format electronic, pe telefon Bacauanii care au in proprietate mașini nu vor mai avea nevoie de polița RCA in format tiparit. De saptamana aceasta, documentul care atesta faptul ca autovehiculul este asigurat civil obligatoriu poate fi prezentat la controlul polițiștilor și in format electronic, pe telefon. Noutatea apare dupa modificarea Normei nr. 20/2017, privind asigurarile auto din Romania. Cert […] Articolul Polița RCA, prezentata și in format electronic, pe telefon apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea buna pentru toți șoferii din Romania. Asigurarea RCA este valabila și in format electronic. Așadar, in cazul unui control al poliției, soferii pot prezenta asigurarea RCA si in format electronic, nu neaparat pe hartie. Și soferii masinilor inmatriculate in afara Spatiului Economic European si…

- Șoferii nu vor mai fi amendați daca nu prezinta in original, pe hartie, polița RCA. Ele vor putea fi prezentate și in format electronic, pe telefon. Modificarile intra in vigoare in termen de trei zile de la data publicarii acestora in „Monitorul Oficial" al Romaniei. Miercuri, Consiliul Autoritații…

- ASF a emis un comunicat de presa in care arata ca asigurarea obligatorie RCA este valabila și in format electronic. Comunicatul ASF: Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara a aprobat, in ședința de astazi, modificarea și completarea Normei nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a aprobat in sedinta de miercuri modificarea si completarea Normei nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania in ceea ce priveste articolul care reglementeaza dovada incheierii asigurarii RCA in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile…

- La articolul 10, punctul 11 se arata ca dovada incheierii asigurarii RCA, in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile abilitate o constituie: litera a polita de asigurare RCA si contractul RCA emise de catre asiguratorul RCA, pentru perioada de valabilitate inscrisa, prezentate pe suport hartie…

- A ieșit de la tipar, numarul 105-106 (aprilie-mai) al revistei Sportul Bacauan, publicație lunara de cultura sportiva, care apare sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania (UZPR). Poetul, prozatorul, dramaturgul și eseistul Alexandru-Florin Țene ne vorbește intr-un prim articol despre…

- Bacauanii care s-au gandit sa investeasca sigur și cu rezultate foarte bune au la dispoziție Programul „Tezaur”, reluat din aceasta luna de Ministerul Finanțelor Publice. Noutatea este ca a fost eliminata plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice in cadrul acestor emisiuni. Astfel,…

- Bacauanii mai au termen pana la sfarșitul lunii pentru a alege furnizorul de gaz metan. Pentru a-i ajuta sa se decida, Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)a publicat o lista cu toti furnizorii licentiati dispusi sa incheie contracte in judetul nostru, inclusiv ofertele lor de pret.…