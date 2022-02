Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de trotinete electrice vor fi obligați sa iși faca asigurari: Cand va fi introdusa noua lege Proprietarii de trotinete electrice vor fi obligați sa iși faca asigurari: Cand va fi introdusa noua lege Incepand de anul viitor, cei care au trotinete electrice vor fi obligați sa le faca polița…

- Prețul RCA a suferit o creștere considerabila la inceputul noului an, acest fapt fiind influențat de falimentul City Insurance. Iata care este noul preț RCA, dar și ce suma platesc șoferii pentru o polița pe 6 luni! Ce suma platesc șoferii pentru o polița pe 6 luni Asigurarea de Raspundere Civila Auto…

- Cea mai mare indemnizație platita in baza unei polițe de asigurare de viața in 2020 a fost de peste 1,18 milioane lei, pentru un deces, anunța UNSAR – Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și...