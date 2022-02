Poliștii protestează din nou la Guvern. Lista revendicărilor Polițiștii ies din nou in strada, miercuri, dupa ce semnalele de alarma repetate trase de angajații structurilor MAI, in ultimele luni, nu au avut niciun ecou la Palatul Victoria. Protestele vizeaza nu doar drepturile cuvenite, ci și eficientizarea serviciului polițienesc derulat in slujba cetațenilor, dupa cum se arata intr-un comunicat al Federației Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din Romania (FSNPPC). Acțiunea are loc miercuri, 2 februarie, de la ora 10:30, la Piața Victoriei, fiind așteptați polițiști, personalul contractual din MAI și pensionari militari.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Miercuri, Jandarmeria Capitalei, alaturi de celelalte institutii cu atributii in domeniu, va lua masuri pentru asigurarea unui climat de siguranta la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publica si protectia participantilor la adunarea publica organizata de catre Federatia Sindicatelor…

- Un protest de amploare al polițiștilor, pentru drepturile salariale, va avea loc miercuri, 2 februarie, cu incepere de la ora 10.00, in București. „Am chemat 100 de oameni, legal, dar din ce estimari avem noi, se pare ca vor fi 3.000 de participanți”, a declarat Vasile Zelca, președintele Sindicatului…

- Membri ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) si ai Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) participa la actiuni de protest in strada, in fata Ministerului Finantelor si a Guvernului. Protestul anuntat in urma cu o saptamana…

- Angajati din Politie si din sistemul penitenciar au ieșit in strada, luni, in fata sediului Ministerului Finantelor, pentru a protesta fata de masuri luate de Guvern care afecteaza nivelul veniturilor salariatilor din aceste sectoare.Membri ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual…

- Guvernul cere politistilor sa aplice legea, dar chiar Guvernul este cel care nu aplica legislatia prin care trebuie sa majoreze salariile politistilor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual (FSNPPC), Vasile Zelca,…

- Dupa ce sindicaliștii feroviari au obținut promisiunea unor creșteri salariale de la Ministerul Transporturilor, din ce in ce mai mulți bugetari anunța proteste. Angajații din poliție și din penitenciare proteste, joi, chiar in fața Palatului parlamentului. Și membrii Federatiei Sanitas ies azi in strada.…

- Conducerea Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual a facut deja demersuri la Guvern, solicitand aplicarea Legii salarizarii incepand cu anul viitor. Sindicaliștii din MAI atrag atenția ca cel care ”saboteaza” acest lucru este chiar fostul prim-ministru, Florin Cițu, care nu…

- SCRISOARE DESCHISA Partidelor și formațiunilor parlamentare, Partidelor care negociaza formarea noului guvern, Concetațenilor noștri, Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, organizatie cu reprezentativitate juridica in Ministerul Afacerilor Interne,…