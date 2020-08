Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) urmeaza sa certifice marti faptul ca pe continentul african ”nu mai exista poliovirus salbatic”, la patru ani dupa aparitia ultimelor cazuri in nord-estul Nigeriei, o regiune devastata de un conflict impotriva jihadistior din Boko Haram, relateaza AFP.”Multumita…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca relaxarea masurilor de combatere a virusului, alaturi de persoanele care au „lasat garda jos” sunt printre motivele cresterii de cazuri de coronavirus in Europa, anunța MEDIAFAX.Germania a raportat 1.707 cazuri noi de coronavirus in ultimele…

- Iranul a transmis marti ca intentioneaza sa achizitioneze vaccinul impotriva noului coronavirus dezvoltat de Rusia daca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) isi da aprobarea pentru aceasta substanta, relateaza AFP. Rusia a anuntat la 11 august ca a creat primul vaccin "destul de eficient" impotriva…

- Doctorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei in Organizația Mondiala a Sanatații, a anunțat ca, in perioada urmatoare, vor crește numarul de cazuri de COVID-19 in sectiile de terapie intensiva si decesele.

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat ca exista un decalaj intre cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus si cresterea numarului pacientilor de la Terapie Intensiva, dar si a mortalitatii. ”Ne asteptam in mod normal in perioada…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca pandemia continua sa se agraveze in lume, in special in Statele Unite unde un nivel record de cazuri a fost atins miercuri, peste 50.000 de persoane contaminate confirmate intr-o zi, scrie AFP.

- Lumea ar urma sa ajunga saptamana viitoare la pragul de zece milioane de cazuri de COVID-19, in contextul in care epidemia nu a atins inca varful in regiunea Americilor, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP si DPA."In cursul primei luni a acestei epidemii…

- Brazilia se afla pe locul al doilea in lume, dupa SUA, care au inregistrat peste 1,78 de milioane de cazuri. Bilantul deceselor in tara sud-americana este de 29.314. Statele Unite au inregistrat pana in prezent cel mai mare numar de decese - 104.383. Locul al doilea este ocupat de Marea Britanie,…