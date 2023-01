Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile gazelor naturale au continuat sa scada in Europa, deoarece vremea mai calda diminueaza cererea și usureaza presiunea asupra politicienilor și bancilor centrale, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Bloomberg. Contractele futures de baza au scazut cu 7,8% pe 4 ianuarie, pina la cel mai scazut…

- Prețurile en-gros ale gazelor naturale din Europa au scazut luni la cel mai redus nivel de la inceputul razboiului din Ucraina, ieftinirile continuand in condițiile in care iarna relativ calda a conservat stocurile, transmite AFP. Contractul „TTF” de pe piața olandeza, de referința pe piața europeana,…

- Moscova profita de sarbatorile de la sfarsitul anului pentru a difuza din nou un mesaj de propaganda antieuropean, printr-o publicitate difuzata de postul Russia Today (RT), potrivit careia europenii au petrecut anul 2021 in abundenta, in 2022 au facut sarbatorile in bezna, iar in 2023 vor fi constransi…

- „Partidul Național Liberal are soluția pentru combaterea deficitului de forța de munca al conducatorilor profesioniști din Romania. Am scazut varsta minima de obținere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE si D, DE. Legea a fost aprobata astazi de catre Parlament prin proiectul de lege…

- Christa Schweng, președintele Comitetului Economic și Social European (CESE), se afla in Romania dupa ce a participat la reuniunea – „Transformarea provocarilor geopolitice intr-o poveste de succes a Uniunii Europene: contribuția societații civile organizate”. In cadrul evenimentului, unul dintre subiecte…

- Cel puțin 88% dintre ucraineni cred ca țara lor va deveni un membru prosper al Uniunii Europene in decurs de 10 ani, potrivit unui sondaj publicat luni de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev, relateaza Reuters . Ucraina a solicitat aderarea la UE la scurt timp dupa ce Rusia a declanșat…

- Mii de cehi au protestat vineri la Praga , cerand demisia guvernului de centru-dreapta pentru a permite organizarea alegerilor anticipate și solicitand discuții cu Rusia cu privire la aprovizionarea cu gaze inainte de iarna. Demonstrația organizata in piața principala din Praga, cu ocazia sarbatorii…

- Evghenia Lopata s-a nascut in 1994, la Cernauti, regiunea Cernauti (Ucraina). A studiat la Cernauti, la Graz si la Berlin, avand o diploma de licenta in limba si literatura germana si un masterat in economie. Este manager cultural, curatoarea Festivalului International de Poezie Meridian din Cernauti…