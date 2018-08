Ambulatoriul integrat de specialitate al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț este inchis in perioada 15-17 august, in zilele libere acordate de guvern. Cele trei zile lucratoare, in care personalul medical din policlinica nu are activitate, vor fi recuperate pana pe 6 septembrie, programul normal al fiecarui cabinet, din fiecare specialitate, prelungindu-se cu cate o ora pe zi, potrivit asistentei medicale Angela Gherasim. Cei care, in aceste zile, au nevoie de consultație medicala se pot adresa personalului medical din centrele de permanența. Garda, in zilele libere legale, este asigurata…