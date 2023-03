Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timișoara, aproape condamnata, dar demna, dupa un meci in care Dinamo București parea purtata spre un succes de tot și de toate pe arena ”Arcul de Triumf”. ”Cainii” au profitat de clasicele erori din defensiva alb-violeta in acest sezon și au deschis scorul in finalul primei parți. Elevii…

- Printre ce peste 8.000 de fani prezenți pe stadionul „Arcul de Triumf” la Dinamo - Poli Timișoara s-au aflat și doua nume surpriza. La arena din nordul Bucureștiului, Sergiu Hanca și actorul Mihai Bendeac au venit pentru a-i incuraja pe elevii lui Ovidiu Burca. Sergiu Hanca și Mihai Bendeac, la Dinamo…

- Etapa #19 din Liga 2, ultima a sezonului regulat, se joaca astazi, toate meciurile fiind programate de la ora 13:00. Duelurile pot fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro. Capul de afiș al zilei e derby-ul Dinamo - Poli Timișoara, „cainii” fiind siguri de calificarea in play-off cu o victorie pe „Arcul…

- Dinamo e aproape sa-și indeplineasca obiectivul și mai trebuie sa treaca de un singur obstacol pentru a face pasul spre play-off-ul ligii secunde. „Cainii” se dueleza duminica, de la ora 13:00, cu Poli Timișoara, una dintre rivalele istorice ale roș-albilor. Partida dintre Dinamo și Poli Timișoara se…

- Clubul Dinamo a anunțat ca meciul cu Politehnica Timișoara de duminica, decisiv pentru calificarea in play-off-ul Ligii 2, se va juca cu casa inchisa. Potrivit clubului, toate biletele puse in vanzare pentru meciul de pe stadionul Arcul de Triumf au fost vandute in 24 de ore. „Meciul Dinamo București…

- Dinamo se pregatește pentru cel mai important meci din 2023, „decisivul” cu SSU Poli Timișoara pentru un loc in play-off-ul din Liga 2. Partida de duminica de pe „Arcul de Triumf” se va juca in fața unui stadion arhiplin. Entuziasmul e la cote maxime printre fanii lui Dinamo, mai ales ca echipa are…

- Dinamo a pus in vanzare biletele pentru meciul cu Poli Timișoara, ultimul din sezonul regulat. O victorie i-ar duce pe „caini” in play-off. Partida se va juca pe „Arcul de Triumf” duminica, de la ora 13:00, in același timp cu celelalte meciuri ale etapei. Biletele au prețuri intre 20 și 100 de lei și…

- SCM Poli Timisoara va intalni Dinamo Bucuresti in optimile de finala ale Cupei Romaniei, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la sediul Federatiei Romane de Handbal. In campionat, Dinamo a surclasat Politehnica si acasa si in deplasare. Optimile se disputa in manșa unica, la 5 aprilie, urmand…