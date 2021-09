Stiri pe aceeasi tema

- Calificare spectaculoasa pentru FC Buzau in optimile de finala ale Cupei Romaniei! Intr-o partida din cadrul 16-imilor de finala, disputata miercuri seara, in Crang, echipa buzoiana a trecut cu scorul de 2-1 (0-1; 1-1), dupa prelungiri, de prim divizionara Academica Clinceni, ultima clasata in Liga…

- Chindia Targoviste si trei echipa de liga secunda, FC Hermannstadt, Poli Timisoara si Dunarea Calarasi, s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Chindia a trecut cu 1-0 de formatia de liga a doua FK Csikszereda cu 1-0, pe terenul acesteia, unicul gol fiind reusit…

- Chindia Targoviste si trei echipa de liga secunda, FC Hermannstadt, Poli Timisoara si Dunarea Calarasi, s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Chindia a trecut cu 1-0 de formatia de liga a doua FK Csikszereda cu 1-0, pe terenul acesteia, unicul gol fiind reusit…

- In perioada 21-23 septembrie, se disputa partidele din faza 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, ediția 2021-2022. Partidele se joaca intr-o singura manșa eliminatorie, pe terenul echipelor mai slab clasate in sezonul trecut, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Prima zi din șaisprezecimi…

- Tanarul tenisman roman Nicholas David Ionel (18 ani) s-a calificat, marti, in optimile de finala ale Trofeului Tiriac-Trophy, turneu challenger dotat cu premii totale de 44.820 de euro, care are loc la Centrul National de Tenis din Bucuresti, dupa ce l-a invins pe un alt tanar jucator, Stefan Palosi…

- Tanarul tenisman roman Nicholas David Ionel (18 ani) s-a calificat, marti, in optimile de finala ale Trofeului Tiriac-Trophy, turneu challenger dotat cu premii totale de 44.820 de euro, care are loc la Centrul National de Tenis din Bucuresti, dupa ce l-a invins pe un alt tanar jucator, Stefan Palosi…

- Andrea Petkovic s-a calificat, sâmbata, în finala turneului WTA de la Cluj-Napoca. Jucatoarea din Germania a trecut de Aleksandra Krunic (Serbia, 268 WTA).Petkovic (91 WTA, a doua favorita) a avut nevoie de o ora și 17 minute pentru a obține victoria, scor 6-4, 6-2.Calificarea în…

- Mihaela Buzarnescu este intr-o forma de zile mari la Bastad. Sportiva noastra s-a calificat, miercuri dupa masa, in sferturile turneului suedez, dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, dupa o victorie fantastica cu slovaca Schmiedlova. A fost un categoric 6-2, 6-2 pentru „Miky“, care isi continua…