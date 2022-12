Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa problemele din clasament in Liga 2, Politehnica Timisoara s-ar putea confrunta si cu o interdictie la transferuri in urmatoarea „fereastra”. Problema se trage de la folosirea de catre banateni in vara, la un turneu amical din Franta, a doua junioare, surori gemene, legitimate la acea vreme…

- Anul acesta se incheie pentru cei mai multi dintre noi intr-o nota mai putin optimista, arata horoscopul iernii 2022 – 2023. Iarna incepe cu greutati financiare, dar lucrurile se vor indrepta și vom primi noi șanse. Daca decembrie si ianuarie sunt capricioase, luna februarie 2023 va fi mult mai norocoasa!…

- Presedintele clubului FC Barcelona, Joan Laporta, a anuntat marti ca gruparea catalana ar putea sa nu poata transfera jucatori in mercato de iarna din cauza regulilor fair play-ului financiar al ligii spaniole de fotbal (La Liga), transmite Reuters, potrivit Agerpres.Laporta a spus ca Barcelona sta…

- Alexandru Mațan (23 de ani), extrema celor de la Rapid, va parasi in fereastra de transferuri din iarna gruparea din Giulești. Alexandru Mațan se intoarce la Columbus Crew Alexandru Mațan se va intoarce la Columbus Crew, echipa americana de la care a fost imprumutat in luna august. Potrivit Digi Sport,…

- Romanii sunt cei mai pregatiți și informați șoferi din Europa cu privire la condusul pe timp de iarna, conform unui studiu cu privire la atitudinile și obiceiurile șoferilor europeni fața de condusul in sezonul rece

- Stabilitatea preturilor si reducerea inflatiei trebuie sa devina un obiectiv pe termen scurt si mediu, la nivelul Uniunii Europene, recomanda presedinta Bancii Centrale Europene. Christine Lagard considera ca nivelul foarte ridicat al inflatiei trebuie readus la doi la suta.

- In ciuda asigurarilor date de autoritati ca la iarna nu ne va afecta criza energetica, furnizorii spun ca ne asteapta o perioada dificila. Romania este deficitara și la energie electrica, si la gaze naturale, susțin ei. In plus, exista probleme de lichiditate in piata, inclusiv din cauza decontarilor…

