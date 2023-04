Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Romania, victorie facila in Andorra, in debutul preliminariilor Euro 2024 | Stanciu și Rațiu, titulari in distribuția „tricolorilor” Romania a debutat cu o victorie facila in preliminariile Euro 2024, 2-0 (1-0), in deplasare cu Andorra, in distribuția lui Edward Iordanescu regasindu-se doi jucatori…

- Sambata seara, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și SCM Politehnica Timișoara, joc din cadrul etapei a 22-a din Liga Zimbrilor. Minaur și-a propus sa obțina cele trei puncte, a și reușit acest lucru, chiar daca a fost mult de munca pentru acest deziderat.…

- Fetele de la Activ Ploiești au ratat șansa de a dovedi ca au nivel „de promovare „ in fața principalei rivale, Știința București, pierzand fara drept de apel derbiul desfașurat pe teren propriu. In fața unei asistențe avide de a vedea un meci bun, fetele lui Dragoș Dobrescu au avut un start de meci…

- Politehnica Timișoara ar reuși o adevarata minune daca s-ar salva in acest sezon de la retrogradarea in Liga 3. Alb-violeții ș-au aflat azi programul din grupa A a play-out-ului, pe care o incepe din postura de codașa și cu o deplasare chiar la urmatoarea clasata, Minaur Baia Mare, formație care are…

- Politehnica Timișoara, aproape condamnata, dar demna, dupa un meci in care Dinamo București parea purtata spre un succes de tot și de toate pe arena ”Arcul de Triumf”. ”Cainii” au profitat de clasicele erori din defensiva alb-violeta in acest sezon și au deschis scorul in finalul primei parți. Elevii…

- Juniorii 1 de la SCM Politehnica Timișoara au obținut o victorie la startul parții secunde a Campionatului Național. Alb-violeții au trecut, acasa, de LPS Cluj-Napoca, 32-25 (16-11), intr-un meci din Grupa 4 Valoare.

- Politehnica Timișoara a incheiat testele iernii cu patru succese și doua eșecuri. Astazi, pe ”Dan Paltinișanu”, a fost 2-0 (1-0) cu Phoenix Buziaș, din Liga 3, formație care la mijloc de saptamana invingea Ripensia pe același teren tot mai greu incercat. Ambele reușite ale alb-violeților au venit pe…

- A devenit tradiție ca Unirea sa inceapa perioada de pregatire, fie vara, fie iarna, cu un amical contra concitadinei Abatorul. La fel s-a intamplat și sambata, 21 ianuarie 2023, cand formația antrenata de Costel Enache și-a etalat, cum era de așteptat, superioritatea. Enache a inceput meciul in formula:…