- Politehnica Timisoara a retrogradat din Liga a II-a de fotbal, dupa ce a pierdut in deplasare cu CSM Slatina (0-1), sambata, intr-un meci din etapa a 5-a a fazei play-out a esalonului secund, iar Metaloglobus a invins-o pe CSC 1599 Selimbar (2-1). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Politehnica Timișoara a ramas doar cu șanse teoretice la prinderea locului de baraj inaintea rundei a 5-a din play-out. Alb-violeții au meci (iarași) pe terenul celor de la CSM Slatina, formație care la randul ei ar mai avea un obiectiv – salvarea matematica. Pe langa victorie, elevii lui Paul Codrea…

- Stadionul “Metaloglobus” din București va fi gazda partidei dintre Metaloglobus și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a doua din Grupa A din play-out. Va fi in 1 aprilie, un meci de totul sau nimic, singura varianta pentru fotbaliștii baimareni fiind victoria. In caz contrar șansele de a ramane…

- Rapid Bucuresti a invins-o pe SCM Valcea cu scorul de 36-33 (17-17), joi seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Meciul a fost extrem de disputat, iar ambele echipe s-au ridicat la un nivel foarte bun. S-a mers cap la cap pana spre finalul jocului,…

- CS Minaur va incepe in acest final de saptamana jocurile din play-out, in speranța ca va ajunge sa ramana la final de sezon tot in Liga a II-a. Insa va avea mult de munca pentru a scapa de retrogradare, fiindca are de jucat șase meciuri, trei acasa și trei in deplasare, iar distanța pana la locul de…

- Politehnica Timisoara a ajuns oficial la noua achizitii in iarna. Ultimul nume care a semnat cu alb-violetii e un jucator care se pregatea deja de ceva vreme cu echipa, fundasul central Bogdan Porumb, sosit de la divizionara „C” Viitorul Cluj. Porumb (23 ani) a fost anuntat de timisoreni chiar in ultima…

- SCM Poli Timisoara joaca al doilea din seria de trei meciuri consecutive pe teren propriu. Alb-violeții intalnesc CSU din Suceava, sambata, la ora 17.00, in etapa a XVII-a a Ligii Naționale de handbal masculin, la sala Constantin Jude. Cele doua formații sunt desparțite de patru puncte in clasament:…

- CS Minaur s-a impus azi, 5 februarie, pe teren propriu, in fața celor de la CSM SLatina, scor 32-23, la finalul unui meci in care baimarencele au condus ostilitațile. Partida de azi a contat pentru etapa a 15-a din Liga Florilor MOL, a doua din retur. Etapa 16. Duminica, 12 februarie: CSM Galați – CS…