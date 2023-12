Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, precizeaza ca, in acest moment, in 10% dintre apartamentele din Bucuresti agentul termic nu este livrat la parametri corespunzatori sau nu este livrat deloc, din cauza avariilor. Pe de alta parte, el mentioneaza ca avariile s-au produs pe fondul scaderii accentuate…

- Asa cum anuntam saptamana trecuta, Politehnica Timisoara ramane peste iarna cu 30 din cele 31 de puncte castigate pe teren in Liga 3. FRF a publicat astazi decizia Comisiei de Disciplina si Etica in cazul folosirii jucatorului Robert Curescu in stare de suspendare la jocul retur cu Phoenix Buzias (scor…

- O zodie din Horoscop nu va avea parte tocmai de finalul de an la care visa. In loc sa petreaca cu prietenii și apropiații, el iși va anula toate planurile in pragul sarbatorilor de iarna. Se pare ca nativii se vor confrunta cu probleme serioase pe finalul anului 2023. Iata ce anunța astrologii pentru…

- De solstițiul de iarna sunt legate mai multe tradiții și obiceiuri. Solstițiul de iarna este considerat inceputul iernii din punct de vedere astronomic. Aflați in randurile urmatoare cand are loc și ce tradiții se respecta. Cand este solstițiul de iarna 2023 Solstițiul de iarna este considerat inceputul…

- Producatorii traditionali si mici fermieri individuali din judet vor organiza, la sfarsitul saptamanii, un targ cu produse de sezon pentru le a oferi locuitorilor din municipiul Baia Mare posibilitatea aprovizionarii pentru iarna, a declarat, presedintele onorific al Asociatiei Producatorilor Traditionali…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o actualizare a prognozei meteorologice pentru urmatoarele patru saptamani și a furnizat informații despre momentul cand se va instala iarna in Romania, dar și despre cum va fi vremea in luna noiembrie.

- Cristian Cernodolea, avocat sportiv implicat in transferul lui Adrian Mazilu, susține ca extrema dreapta in varsta de 18 ani nu va juca din iarna la prima echipa a lui Brighton și ca are șanse sa fie imprumutat in Belgia sau Olanda. Brighton a oficializat transferul lui Mazilu inca din luna iulie. Romanul…

- Luni seara pompierii baimareni au intervenit pentru stingerea unui incendiu in Sasar, in urma caruia un intreg cartier din Baia Mare a ramas fara energie electrica. Din pacate, chiar daca aceștia au intervenit rapid, pagubele create de foc sunt semnificative. Comunitatea din Recea și din Baia Mare au…