Stiri pe aceeasi tema

- Situația din Gaza este o „formula de manual pentru izbucnirea de epidemii și pentru un dezastru de sanatate publica”, a spus un oficial al ONU, citat de Sky News. Lynn Hastings, un coordonator umanitar, a spus ca adaposturile pentru refugiați sunt pline și ca sistemul de sanatate este „in genunchi”.…

- Ultima echipa din Timis care a jucat oficial in Liga 3 pe anul 2023 a fost Phoenix Buzias. Echipa din Statiunea Inimii a reusit un rezultat cu adevarat mare, impunandu-se pe terenul unei echipe puternice, Progresul Pecica. A fost 2-1 pentru baietii lui Cosmin Petruescu, toate golurile venind in ultimul…

- Situatia drumurilor din judetul Constanta, inchise circulatiei la ora 08.00: DN38 DN3 DN22A DN22 DN22C TOATE drumurile judetenePotrivit ISU Dobrogea 55 localitati nu sunt alimentate cu energie electrica si se lucreaza pentru remediere. 11 localitati sunt nealimentate cu apa, iar 24 trenuri sunt anulate.…

- La ora 18:30, reprezentantii Ministerului Sanatatii au fost anuntati verbal de Directia de Sanatate Publica Vaslui, referitor la o situatie grava aparuta la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, aflat in subordinea primariei din localitate. In cursul zilei de 21 noiembrie, toti pacientii si o parte din personalul…

- Parlamentul European a decis, marti, prin vot, sa includa sectorul nuclear printre tehnologiile verzi care pot fi susținute in vederea asigurarii competitivitații și suveranitații europene in fața Chinei și Statelor Unite, in condițiile in care blocul european incearca sa atinga obiectivul de emisii…

- Noul cod al urbanismului trebuie sa lamureasca felul in care se poate construi pe teritoriul Romaniei. Unul dintre subiectele fierbinți este legat de spațiile verzi."Am pornit discuția noastra de la o prevedere a proiectului de lege care spunea ca in PUG, in orice PUG, autoritațile publice locale pot…