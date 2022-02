Stiri pe aceeasi tema

- Alb-violetii s-au impus pe terenul sintetic de la Baza nr. 2, in primul joc de pregatire din noul an. Politehnica a invins-o pe CSC Dumbravita (locul 4 in C8) cu 7-0 (2-0) prin golurile marcate de Olariu, Ursu, Giosu, Iamandache si D. Andrei, ultimii doi trecandu-si in cont cate o „dubla”. Meciul a…

- Alb-violeții strang randurile pentru abordarea parții a doua a sezonului 2021-22 al Ligii 2. Reunirea echipei e programata luni, 10 ianuarie, la stadionul „Dan Paltinisanu”. Politehnica se va pregati pe plan local si are stabilite cinci partide de verificare in luna februarie. Prima sedinta de pregatire…

- CFR Timișoara a reușit la ultimul meci din sezonul regulat o victorie pe teren propriu. A fost 4-1 in prima liga de futsal cu Sportul Cioraști, și banațenii vor merge in play-off. Antrenorul jucator Robert Lupu a deschis scorul cand inca nu trecusera doua minute, dar oaspeții au reacționat imediat,…

- Joi, la Baza 2, a avut loc al doilea joc de pregatire pentru tinerii care participa la actiunea de trial organizata saptamana aceasta de Politehnica. Adversarul, CSC Ghiroda si Giarmata Vii, liderul Seriei a 8-a a Ligii 3, s-a impus cu 4-1 (1-0). Spre deosebire de remiza de marti, scor 2-2 cu CSC Dumbravita,…

- Politehnica a avut parte de o noua seara importanta pe „Dan Paltinisanu”. A fost nevoie de prelungiri pentru a se decide echipa care merge in semifinale. Cu 0-0 scor la capatul timpului regulamentar, incheiat de echipa banateana in inferioritate numerica dupa eliminarea lui Tavi Ursu, jocul a fost decis…

- Politehnica vrea sa aiba parte maine, 1 decembrie, de o noua seara frumoasa in Cupa Romaniei pe arena „Dan Paltinisanu”. Iar timisorenii pot sustine din nou echipa, la doar trei zile de la victoria importanta obtinuta in campionat. De aceasta data Poli primeste vizita unei alte alb-violete cu traditie…

- Poli Timișoara intoarce scorul in ultimele minute și invinge cu 2-1 Steaua. Ambele goluri ale banatenilor au venit dupa doua lovituri „sanatoase” cu capul! Penultimul meci al etapei a 15-a a Ligii 2, din penultima runda programata in acest an, s-a jucat la Timișoara, pe stadionul ”Dan Paltinișanu”,…

- Politehnica primeste duminica vizita nou promovatei CSA Steaua in etapa a 15-a a Ligii 2. Alb-violetii spera sa lege rezultatele pozitive si sa-si imbunatateasca zestrea in clasament. „Ne așteapta un joc dificil. Suntem doua echipe cu obiective diametral opuse. Pe de o parte noi, care ne dorim sa caștigam,…