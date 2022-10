Stiri pe aceeasi tema

- CSM Resita domina seria a 8-a a Ligii a III-a la fotbal si a obtinut a 5-a victorie din tot atatea posibile la Ineu, 1-0. Pobeda Dudestii Vechi a castigat in ultimul minut disputa cu Gloria Lunca Teuz Cermei si se claseaza pe un neasteptat loc secund dupa patru victorii la rand. Ghiroda a obtinut ...…

- Rezultat de egalitate obținut de Politehnica Timișoara, pe terenul Unirii Dej, care inaintea meciurilor din aceasta etapa era liderul Ligii a II-a. Dupa o perioada de șase meciuri exasperanta, fara gol marcat, „alb-violeții” au revenit de doua ori, ambele goluri fiind reușite cu capul, și au scos un…

- Ieri, in ultimul meci din etapa a 5-a a Ligii secunde, Gloria Buzau a invins-o pe CSC Dumbravița, cu scorul de 2-1. Pentru echipa din Crang, au marcat Trebotic (minutul 25) și Vali Alexandru, din penalti (minutul 57), iar pentru oaspeți a inscris Ungureanu, tot din penalti (minutul 63). Din minutul…

- Sezonul regulat din cadrul Ligii a III-a a continuat cu partidele din etapa a doua. In Seria 8, oaspetii au reusit trei victorii si o remiza, gazdele castigand o singura partida. Este vorba despre intalnirea dintre Soimii Lipova si Ghiroda, amanata cu o zi, dupa ce ploia torentiala a facut ca arena…

- Dezvoltatorul unuia dintre cele mai importante proiecte imobiliare din Timișoara a obținut autorizația de construcție pentru al treilea turn din ansamblul XCity Towers. Odata acest document obținut au fost deja demarate lucrarile de construire. XCity Towers este primul cartier de turnuri rezidențiale…

- In aceasta perioada are loc la Timișoara West Summer University, școala de vara destinata elevilor, organizata la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT). Aceasta cuprinde un program cu evenimente speciale, dedicat educației și prieteniei, care are loc in acest an in perioada 21 iulie – 6 august.…

- Proiectele pentru Sala Polivalenta și stadionul de la Timișoara au ajuns in faza de finalizare a studiului de fezabilitate, a spus primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care a vizitat sediul Companiei Naționale de Investiții, la București. Este greu de crezut ca guvernul va renunța la finanțarea proiectului…