- Clubul Poitehnica Iasi si antrenorul principal Mihai Teja au ajuns, de comun acord, la o despartire pe cale amiabila, fara pretentii financiare suplimentare, potrivit news.ro."Ii multumim lui Mihai Teja pentru munca depusa care a dus la cel mai bun start de sezon din istorie pentru Politehnica…

- Stadionul din Calafat, pe care a crescut Gica Popescu, este o ruina. Nimeni n-a mai investit un leu, gazonul este groaznic, tribunele stau sa cada, iar apa calda nu mai curge la vestiare de ceva vreme. Gica Popescu a spus ca este foarte dezamagit de starea in care a ajuns stadionul pe care s-a lansat…

- Criza gunoiului menajer, care amenința municipiul Bacau, pune in pericol sanatatea și confortul locuitorilor orașului, considera PNL, potrivit unui comunicat de presa. Liberalii susțin ca situația pare sa nu-i preocupe nici pe primarul Cosmin... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, considera ca votul cetatenilor din turul al doilea de scrutin al alegerilor prezidentiale va echilibra scena politica, si ca presedintele nu pune painea romanilor pe masa, dar o poate lua prin gesturile sale politice. „Am toata increderea ca votul…

- Polițiștii constanțeni au deschis duminica un dosar penal dupa ce au primit o plangere conform careia primarul unei localitați din Constanța a intrat in cabina de vot alaturi de un barbat de 83 de ani, imobilizat in scaun cu rotile. Primarul a fost reclamat și in primul tur al prezidențialelor.Dosarul…

- Lucian Morar, presedinte PMP Maramures: “Și in anul 2019, sanatatea s-a imparțit pe criterii politice!” Lucian Morar, primarul orașului Ulmeni, a reacționat la declarațiile fostului ministru al Sanatații Sorina Pintea facute, in cadrul unei conferințe de presa. Lucian Morar considera o minciuna afirmația…

- Oficialul a venit cu o serie de precizari pe marginea unor solicitari pe care membrii Comunitatii Declic le-au adus in prim plan, cu ocazia organizarii in fata sediului GNM a actiunii cu titlul "Ducem gunoiul la Garda de Mediu", care isi propune sa atraga atentia asupra nerespectarii legii de colectare…

- Primarul municipiului Slatina, Emil Mot, a precizat, pentru AGERPRES, ca in urma aprobarii unui amendament la forma initiala a proiectului privind facilitatile fiscale, vor putea fi scutite de penalitati si firmele aflate in insolventa, conditia pentru acordarea scutirilor fiind aceasi ca si pentru…