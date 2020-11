Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat clubul CSM Poli Iasi cu pierderea meciului cu FC Viitorul la ''masa verde'', cu scorul de 0-3, ca urmare a stingerii nocturnei la intalnirea de duminica seara, din etapa a 9-a a Ligii I. "CSM Poli Iasi - FC…

- Meciul de fotbal dintre Politehnica Iasi si Viitorul Constanta a fost suspendat in minutul 55, duminica seara, din cauza stingerii nocturnei pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iasi. Partida se disputa in cadrul etapei a 9-a a Ligii I. In momentul intreruperii partidei, gazdele conduceau cu 2-1. Nocturna…

- Meciul dintre Politehnica Iasi si FC Viitorul Constanta a fost suspendat in min. 55, la scorul de 2-1 pentru echipa gazda, duminica seara, din cauza stingerii nocturnei pe stadionul ''Emil Alexandrescu'' din Iasi, in etapa a 9-a a Ligii I. Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici (Bucuresti)…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a anulat, in sedinta sa de miercuri, cartonasul rosu primit de jucatorul Paul Iacob (Chindia Targoviste), primit in meciul cu FC Botosani, de duminica, din etapa a 6-a a Ligii I. ''Clubul nostru ii multumeste lui Andrei Patache pentru spiritul…

- Mijlocasul Darius Olaru, de la clubul FCSB, a fost suspendat pentru trei etape de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, potrivit site-ului LPF. Olaru, care a fost eliminat in meciul cu CSM Poli Iasi, castigat cu 5-2 de echipa din Copou, duminica, in etapa a cincea a Ligii I de fotbal,…

- Pandurii Targu Jiu nu va evolua in noul sezon al Ligii 2, ediția 2020/2021, pentru ca nu a primit certificarea. Clubul gorjean nu a indeplinit condițiile minime de participare in eșalonul secund, astfel ca merge automat in Liga 3, potrivit pandurul.ro.Pe stadionul de zeci de milioane de euro…

- Astazi, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, a avut avut loc tragerea la sorti a noului tintar al Ligii 1, sezonul 2020/2021. „U” Craiova va juca in prima runda a campionatului in deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe. Partida se va disputa in weekend-ul 21-23 august. Program Etapa 1: Academica Clinceni…