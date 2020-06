Stiri pe aceeasi tema

- Chindia: Aioani – Martac, Benga, Pitian, Corbu – Bic - Negut, Rata ("77 - Mihai), A. Serban ("46 - Berisha) – Ivancic ("65 - Dumitrascu), Dangubic ("77 - Barbu). Antrenor: Viorel Moldovan. Poli: Rusu 6 – Cabral 6 ("85 - Omoh), Klimavicius 6, Frasinescu 6, S. Serban 6 – Horsia 6 ("65 - Chacana 7),…

- ​Formatia Poli Iasi a învins, sâmbata, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Chindia Târgoviste, într-un meci din etapa a sasea a play-out-ului Ligii 1 la fotbal.Golurile au fost marcate de Luckassen ’13 si Chacana ’90.Chindia Târgoviste:…

- ​Formatia Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, echipa Poli Iasi, în prima mansa a semifinalelor Cupei României, informeaza News.ro.Pentru Sepsi au marcat Achahbar '25, '75, Fulop '52, Carnat '80 si Karanovic…

- Academica Clinceni și Chindia Targoviște, joaca de la 17:00, in ultimul din etapa 5-a din play-out-ul Ligii 1. Meciul va fi liveTEXT, VIDEO și FOTO pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. liveTEXT de la 17:00 » Academica Clinceni - Chindia Targoviște Click AICI pentru…

- Voluntari: Cojocaru – Belu, Pascanu, Achim ("72 - Balaur), Kocic – Capatana, Pablo, I. Gheorghe ("72 - Gorobsov) – Matan ("82 - Vlad) – Simonovski ("82 - Eric), Tira ("61 - Sanoh). Antrenor: Mihai Teja. Iasi: Rusu – Cabral ("78 - Popadiuc), Klimavicius, Frasinescu, Serban – Horsia ("52 - Platini), Breeveld…

- Poli Iași și Academica Clincei joaca astazi, de la 20:00, in etapa cu numarul 4 din play-out-ul Ligii 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. live de la 20:00 » Poli Iași - Clinceni Iași - Clinceni, echipele de start Poli Iași: Tarnovanu - Gradinaru,…

- Viitorul: Cabuz – Boboc ("65 - Dussaut), Mladen, Ghita, C. Ganea – A. Ciobanu, Artean ("46 - Edjouma), Achim – Iancu ("77 - Chitu), Rivaldinho ("77- Casap), G. Ganea ("46 - L. Munteanu). Manager: Gheorghe Hagi. Poli: Rusu – Gradinaru, Mihalache, Frasinescu, Serban – Horsia ("60 - Platini), De Iriondo…