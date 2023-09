Stiri pe aceeasi tema

- Casa Fotbalului gazduiește maine, 6 septembrie, cu incepere de la ora 15:00, tragerea la sorți a fazei grupelor Cupei Romaniei Betano, ediția 2023-2024. Evenimentul va avea loc in sala „Nicolae Dobrin”, iar reprezentanții tuturor cluburilor aflate in competiție sunt invitați sa participe la tragere.…

- FCSB și Universitatea Craiova se vor infrunta sambata seara, de la ora 21:45, in etapa 8 din Liga 1. Duelul din Ghencea va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. Rezultatele și programul etapei 8 din Liga 1 LIVE ora 21:45 » FCSB - Universitatea Craiova AICI,…

- FCSB joaca acasa cu Poli Iași, duminica, de la ora 21:30, in etapa #6 din Superliga. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- FC Voluntari și Rapid se infrunta in aceasta seara, de la ora 21:30, in ultima partida a rundei #4 din Superliga. Duelul va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Vezi aici rezultatele și marcatorii etapei #4 din Superliga! Rapid are ambiții marețe…