- Poli Iași a caștigat in Copou impotriva lui Dinamo (1-0), meci contand pentru etapa a doua din play-off. Andrei Cristea (35 de ani) a inscris golul victoriei impotriva fostei sale echipe, in minutul 85. Mircea Rednic a obținut o victorie importanta, nu doar pentru cele 3 puncte și pentru moralul echipei,…

- POLI IAȘI - DINAMO // Mircea Rednic (57 de ani), tehnicianul moldovenilor, a vorbit din nou despre Florin Prunea (51 de ani), managerul general al „cainilor”, conflictul dintre cei doi fiind de notorietate. Intrebat daca va da mana cu Prunea inaintea meciului direct, Rednic s-a eschivat: „Pai ce, el…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Vintila, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca "dusul rece" reprezentat de infrangerea din derby-ul cu Dinamo din etapa precedenta sa ii trezeasca pe jucatorii sai si sa castige meciul de sambata cu Chindia Targoviste. "Sper ca acest dus…

- Gaz Metan Medias a castigat meciul de la Clinceni, scor 3-2, si depinde doar de ea in cursa pentru play-off. Edi Iordanescu a fost eliminat in minutele de prelungire de la Clinceni, dar a obtinut o victorie vitala. Calculele lui sunt simple in acest moment. Mediasul, fara antrenor pe banca, trebuie…

- Dupa 1-2 cu FCSB in restanța disputata joi seara, FC Voluntari primește vizita celor de la Dinamo. Meciul are loc azi, de la ora 17:00, și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look. Programul etapei #24 din Liga 1 Clasamentul actualizat din…

- Cand sa-l bage titular, in premiera in acest sezon, Mamoutou N'Diaye s-a accidentat și-i da batai de cap lui Uhrin. Cehul spera sa-i repare pana sambata și pe inchizator, și pe Valentin Lazar. Dinamo tremura cu gandul la play-off, Astra viseaza sa se bata la titlu. Aceasta este avancronica partidei…

- Leo Grozavu, antrenorul celor de la Sepsi, a fost mulțumit de evoluția elevilor sai dupa victoria de pe terenul lui Dinamo, scor 2-1, din etapa a 21-a din Liga 1. „A fost un meci greu. Vremea a fost ca in Anglia. Dupa eliminarea lui Nistor am recapatat curaj, am reușit sa punem mingea jos, am dus acțiunile…