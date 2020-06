Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Tarnovanu (20 de ani), portarul cumparat de FCSB de la Poli Iași, a comis o gafa imensa la golul marcat de Florin Achim in meciul Poli Iași - Academica Clinceni. Duelul dintre Poli Iași și Academica Clinceni se indrepta spre un egal fara goluri. In minutul 77, o acțiune care parea compromisa…

- Chindia și Viitorul se intalnesc in runda cu numarul 4 din play-out. Gica Hagi a schimbat 10 jucatori fața de etapa precedenta. Viitorul e lider detașat in play-off, cu 7 puncte avans și un meci mai puțin decat Sepsi. Avansul consistent și lotul larg de care dispune Gica Hagi au dus la o situație rar…

- Viitorul, lider in play-out-ul Ligii 1, joaca astazi un meci tare cu Poli Iași, care a cazut pe loc de baraj dupa victoria lui FC Voluntari de ieri, 3-0 cu Academica Clinceni. Meciul dintre Viitorul și Poli Iași se anunța a fi o incelștare pe cinste. Formația „Regelui” va da piept cu echipa lui Mircea…

- Mircea Rednic (58 de ani), antrenor la Poli Iași, a imparțit dreptatea intr-un turneu de futnet intern, caștigat de echipa argentinienilor Chacana, De Iriondo și Passaglia. Daca tot a picat amicalul de sambata cu FC Botoșani, ieșenii au programat ieri un turneu intern de futnet. Sau altfel spus, de…

- Tehnicianul echipei Poli Iasi, Mircea Rednic, si-a prelungit contractul, joi, intelegerea fiind valabila pana la finalul sezonului in curs, anunța news.ro.Rednic a semnat actul aditional la actualul contract, in care este prevazuta prelungirea intelegerii pana la finalul sezonului in curs,…

- Ionuț Negița, finanțatorul lui Dinamo, și-a adus aminte de conflicte mai vechi și i-a raspuns fostului colaborator Mircea Rednic, in prezent antrenorul lui Poli Iași . Cei doi au un trecut bogat impreuna. Rednic a fost de doua ori in „Ștefan cel Mare” in timpul domniei lui Ionuț Negoița, existand cateva…