Stiri pe aceeasi tema

- Poli Iasi s-a impus in fata celor de la Dinamo Bucuresti, scor 1-0. Poli Iasi ocupa locul 11, in clasament, iar Dinamo se pozitioneaza pe locul 9. In urmatoarea etapa, va infrunta FC Viitorul, in timp ce Dinamo Bucuresti se va duela cu Chindia Targoviste, anunța MEDIAFAX.Andrei Cristea a marcat…

- Trei echipe de play-out, Dinamo, Sepsi și Poli Iași, s-au calificat pentru meciurile de pe 22/23 aprilie și 13/14 mai. FCSB a completat careul de ași cu o victorie repurtata in 6 minute de grație, pe final de partida, la Sibiu.FCSB, Dinamo,Poli Iași și Sepsi s-au calificat pentru semifinalele Cupei…

- Mircea Rednic a declarat ca nu exclude varianta ca in viitor sa preia conducerea lui Dinamo București, anunța MEDIAFAX.Mircea Rednic a vorbit, la Telekom Sport, despre varianta de a conduce clubul Dinamo București, cu ajutorul unui investitor strain: ”Mai asteptam un pic, mai asteptam. Nu…

- Klimavicius și N'Diaye au fost propuși de agenții lor noului antrenor al moldovenilor, mai ales ca tot el i-a adus in Ștefan cel Mare. Dusan Uhrin inca nu a ajuns la București, o va face in acest weekend, iar luni se va intalni cu șefii clubului pentru a decide impreuna cine ramane și cine pleaca din…

- Florin Prunea a negat, marți, faptul ca Dinamo București se va desparți de antrenorul ceh, Dușan Uhrin, anunța MEDIAFAX.In clasamentul Ligii 1, Dinamo București ocupa poziția a noua, cu 28 de puncte, la șapte puncte distanța de FC Viitorul, de pe locul șase. Președintele lui Dinamo,…

- Dușan Uhrin, antrenorul celor de la Dinamo București, a declarat joi, in urma infrangerii suferite in fața celor de la FC Botoșani, scor 1-0, ca elevii sai nu au putat face mai multe fara prezența in teren a capitanului Dan Nistor, anunța MEDIAFAX.”Este rau pentru ca acum am pierdut șansele…

- Simona Halep, 28 de ani și loc 4 WTA, a vorbit in EXCLUSIVITATE pentru Gazeta Sporturilor, cu ocazia primirii premiului de Sportivul Anului 2019. Campioana de la Wimbledon 2019 a explicat și motivele pentru care și-a menținut permanent in echipa un antrenor roman. Recent, Simona a anunțat startul colaborarii…

- Dinamo a pierdut aseara cu Sepsi, scor 1-2, complicandu-și și mai mult situația din Liga 1. Partida de vineri seara a adus insa și un moment de neințeles pentru oficialii celor din „Ștefan cel Mare”. Conform Prosport, un scouter al celor de la AS Roma ar fi venit la București pentru a-l urmari la treaba…