Politehnica Iasi respira ceva mai bine dupa ce a iesit cu fruntea sus din startul fazei a doua a campionatului. Poli a sters cu buretele inceputul slab din 2020, care a adus patru esecuri consecutive in sezonul regulat, si a avut o evolutie ascendenta in ultimele zile: remiza pe terenul lui Sepsi, in startul play-out-ului, si succes, primul din acest an in Liga I, in fata lui Dinamo, sambata, in Copou, intre aceste partid (...)