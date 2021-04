Polestar, divizia de mașini electrice a Volvo, a primit 550 milioane dolari finanțare pentru a-și dezvolta gama ​Polestar, marca de mașini electrice a Volvo, a anunțat ca a primit 550 milioane dolari finanțare de la câteva fonduri chineze de investiții și vrea sa-și extinda gama cu câteva modele noi. Volvo este deținut de compania chineza Geely care i-a dat mare independența și i-a asigurat fondurile necesare. Acum 3 ani era creata marca Polestar pentru care suedezii și chinezii au planuri mari.



Polestar a anunțat ca primește pentru prima oara finanțare din exterior: 550 milioane dolari de la mai multe fonduri de investiții chineze. Polestar este evaluata la 10 miliarde dolari.



