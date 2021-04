Polestar 2 primește versiuni noi cu un singur motor electric: autonomie de 540 de kilometri Brandul de performanța al celor de la Volvo a anunțat extinderea motorizarilor disponibile pentru modelul electric Polestar 2. Inițial, modelul a primit o ediție de lansare cu doua motoare electrice, dar acum poate fi comandat și cu un singur motor. Prima versiune propune un motor electric de 224 de cai putere, 330 Nm și o baterie de 64 kWh, cu o autonomie maxima de 440 de kilometri. A doua versiune beneficiaza de un motor de 231 CP, 330 Nm și bateria de 78 kWh,... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Polestar 0" este unul dintre cele mai ambițioase proiecte anunțate de un producator auto in aceasta era caracterizata de electrificare și sustenabilitate. Brandul de performanța de la Volvo este determinat sa dezvolte o mașina cu zero emisii pe intregul lanț de producție. Polestar spune ca, pana in…

- "Polestar 0" este unul dintre cele mai ambițioase proiecte anunțate de un producator auto in aceasta era caracterizata de electrificare și sustenabilitate. Brandul de performanța de la Volvo este determinat sa dezvolte o mașina cu zero emisii pe intregul lanț de producție. Polestar spune ca, pana in…

- Kia a lansat in urma cu cateva zile noul EV6, un crossover electric care este disponibil și intr-o versiune GT. In cazul sau, cele doua motoare electrice dezvolta 585 de cai putere și 740 Nm cuplu. In aceste condiții, suta de kilometri pe ora este atinsa in 3.5 secunde (mai rapid decat Porsche Taycan…

- La sfarșitul lui 2020, Mercedes-Benz a publicat primele teasere cu sedanul electric EQS, care va avea software cu inteligența artificiala și filtru HEPA la interior. Constructorul german a confirmat inca din vara lui 2020 ca modelul va avea o autonomie de peste 700 de kilometri. Una dintre noutațile…

- Conceptul Hyundai 45 a debutat in 2019, cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt. Prototipul facea trimitere la chiar primul model Hyundai de serie, Pony, și anunța un SUV compact, sau chiar mediu, cu zero emisii. Momentul debutului comercial a sosit. Insa versiunea de serie nu mai poarta numele Hyundai,…

- Constructorul german de automobile a lansat modelul ID.3 in urma cu doi ani, cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt. In 2020, ID.3 s-a clasat printre cele mai vandute 10 mașini electrificate la nivel mondial, cu 57.000 de exemplare comercializate. In Romania, modelul cu zero emisii din Wolfsburg este…

- In martie 2020, Cupra, divizia de performanța Seat, a prezentat noul Formentor. SUV-ul spaniol a intrat in producție in octombrie anul trecut, producția inițiala fiind stabilita la 160 de unitați pe zi. La finalul anului trecut, Cupra a publicat și lista de prețuri a noului Formentor pentru piața din…

- Sedanul Model S a primit oficial noi versiuni de performanța, ca urmare a unui facelift din partea Tesla. Noua varianta Tesla Model S Plaid beneficiaza de trei motoare electrice, fiind disponibila in doua versiuni: Plaid (1020 CP) și Plaid+ (peste 1100 CP). In cazul Plaid+, cea mai performanta versiune…