Polen crud. 8 beneficii pentru sănătate. Punctul 8 este WOW! Potrivit specialistilor, o colonie de albine produce 7 kg de polen pe an. Polen crud – Ce este Polen crud – Ce este Albinele colecteaza polen de pe plante, il amesteca cu o secretie a glandelor lor salivare sau nectar si-l depoziteaza in "cosulete" speciale localizate pe picioare. Polenul astfel colectat este adus la stup unde este depus in faguri, apoi este acoperit cu un strat subtire de miere si ceara. Acest "tratament" permite fermentarea polenului, prin cresterea acidului lactic. Produsul rezultat este hrana albinelor, fiind foarte bogat in proteine. O colonie de albine furnizeaza intre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

