Guvernul si opozitia din Turcia s-au infruntat sambata din cauza posibilelor motivatii rasiste ale unui masacru care s-a soldat vineri cu sapte morti, intr-un atac armat impotriva unei familii kurde din Konya, in centrul tarii, transmite EFE. "Sapte cetateni kurzi au fost masacrati in mod barbar in Konya. Este unul dintre exemplele cele mai grave ale atacurilor rasiste care au loc de ceva vreme", a declarat Mithat Sancar, presedintele partidului de stanga HDP, al treilea in parlament, care apara drepturile minoritatii kurde din tara. "Discursul guvernului de ura si provocare este principalul responsabil…