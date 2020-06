Polemica in SUA dupa ce Trump foloseste NASA intr-un film publicitar politic Echipa de campanie in vederea realegerii lui Donald Trump a filmat un clip care prezinta lansarea SpaceX si in care apar astronauti, parand sa incalce astfel regulamentele NASA, scrie presa americana.



Filmul publicitar - intitulat "Make Space Great Again" - postat pe YouTube, contine imagini din programul Apollo, din programul Crew Dragon al SpaceX si cu astronautii NASA Bob Behnken si Doug Hurley, potrivit site-ului SpaceNews.com.



Videoul pare ca a fost retras de pe YouTube.



NASA autorizeaza in general folosirea imaginilor si inregistrarilor video in publicitate,…

Sursa articol: business24.ro

