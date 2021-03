Stiri pe aceeasi tema

- In Spania, cateva sute de batrani din centre rezidențiale s-au bucurat in sfarșit de libertate dupa ce au primit ambele doze de vaccin și au fost duși la teatru. Pana acum 80 la suta dintre persoanele care stau in aziluri au fost imunizate.

- Spania a ajuns la doua milioane de persoane vaccinate, dintre care aproape jumatate au primit ambele doze. Vaccinurile sunt insa insuficiente, iar autoritatile au anuntat ca persoanele care avut deja Covid vor fi imunizate ultimele, chiar daca au fost prinse in prima etapa de vaccinare.

- Dupa problemele cu livrarile de doze de vaccin cu care s-au confruntat țarile europene in ultime vreme, autoritațile locale din capitala Spaniei au decis sa suspende vaccinarea contra COVID-19 in aceasta saptamana, dar și pentru saptamana viitoare, a anunțat președintele adjunct al regiunii Madrid,…

- Autoritațile sanitare din Madrid au suspendat vaccinarea contra Covid-19 saptamana aceasta și cea viitoare din cauza ca raman fara doze, a anunțat miercuri adjunctul președintelui regiunii Madrid, Ignacio Aguado, citat de Reuters. Regiunea a oprit vaccinarea de noi persoane, ținand puținele doze pe…

- Uniunea Europeana a inceput o campanie coordonata de vaccinare pentru a lupta impotriva COVID-19, in ceea ce președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a numit un „moment emoționant de unitate”. Italia și Spania au fost țarile care au dat startul campaniei, la mai puțin de o saptamana de…

- Elena, o pacienta spaniola in varsta de 104 ani, a fost externata dupa ce s-a vindecat de COVID-19. Femeia a stat doua saptamani internata, iar anul trecut a fost spitalizata cu gripa A, au informat surse ale spitalului madrilen Gregorio Maranon unde a fost tratata, citate de EFE și Agerpres. "Elena…

- Cativa membri ai familiei regale spaniole intentioneaza sa-si petreaca sarbatorile de iarna cu fostul rege Juan Carlos, care se afla in exil in Abu Dhabi, fiind vizat de mai multe anchete de coruptie, informeaza vineri ziarul El Pais, relateaza dpa. Juan Carlos, tatal actualului rege Felipe…