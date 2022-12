Poleiul, un pericol în trafic Politistii rutieri atrag atentia participantilor la trafic cu privire la respectarea prevederilor legale pentru un trafic in siguranta si adreseaza cateva recomandari in acest sens. Adaptati permanent viteza de rulare la conditiile de drum si trafic. Astfel, chiar daca va aflati in localitati sau in afara lor, iar partea carosabila este umeda ori acoperita de [...] Articolul Poleiul, un pericol in trafic a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

