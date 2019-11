Poleiul făce sute de victime: peste 500 de oameni au ajuns la spital cu răni Potrivit departamentului de sanatate din Lvov, 533 de persoane s-au prezentat la unitatile spitalicesti dupa ce au alunecat pe strazi in weekend.



Temperatura a coborat brusc sub zero grade Celsius, sambata, in vestul Ucrainei, dupa ce cu o noapte inainte plouase, ceea ce a facut ca strazile sa fie acoperite cu polei.



Circa 1.500 de angajati ai serviciilor publice au fost implicati in curatarea de polei a drumurilor din Lvov, noteaza Xinhua. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de persoane au ajuns la spital dupa ce au suferit rani provocate de poleiul depus pe drumurile din orasul Lviv din vestul Ucrainei, informeaza marti agentia Xinhua. Potrivit departamentului de sanatate din Lviv, 533 de persoane s-au prezentat la unitatile spitalicesti dupa ce…

- Peste 500 de persoane au ajuns la spital dupa ce au suferit rani provocate de poleiul depus pe drumurile din orasul Lvov din vestul Ucrainei, informeaza marti agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Potrivit departamentului de sanatate din Lvov, 533 de persoane s-au prezentat la unitatile spitalicesti…

- In acest moment ninge in județul Neamț, in apropierea localitatii Petru Voda, fiind afectata circulația pe Drumul Național 15B (DN 15B), potrivit unui comunicat al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi. Carosabilul a fost tratat cu material antiderapant, iar un echipaj al DRDP Iași acționeaza…

- Circa 90.000 de persoane au primit ordin sa-si evacueze locuintele sambata seara, in conditiile in care incendiul Kincade face ravagii in comitatul Sonoma din nordul Californiei, informeaza sambata Xinhua, scrie Agerpres.

- Prognoza in București, marți, 22 octombrie. Locuitorii Capitalei au parte de o zi extraordinar de placuta, iar maxima va fi de 24 de grade. Temperatura minima va fi de 9 grade Celsius și se va inregistra noaptea.

- Potrivit reprezentantilor companiei, masura este luata in urma analizei temperaturilor inregistrate in ultimele nopti, a previziunilor meteorologice pentru urmatoarele zile si a intrunirii conditiilor prevazute de lege in acest sens. "Ca de obicei se va lucra in regim de permanenta, 24 de…

- Responsabilii pentru fauna salbatica din Sri Lanka au declarat luni ca o echipa formata din angajati ai Departamentul pentru fauna salbatica, armatei si politiei au lansat o ampla operatiune de cautare in Rezervatia Forestiera Habarana, dupa ce in weekend au fost gasite carcasele a sapte elefanti,…

- Febra poate fi simptomul unei afectiuni serioase si nu o vei putea combate daca nu rezolvi intai boala. Tocmai de aceea pe eticheta multora dintre medicamentele antitermice scrie ca daca febra nu dispare dupa 3 zile, trebuie sa ceri sfatul doctorului. Medicamentele care se elibereaza fara…