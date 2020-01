Poleiul, cauza accidentului de la Merișani Accident rutier, vineri seara, in Dobrogostea, comuna Merișani! O mașina a intrat in șanț, intr- o curba, dupa ce soferița, o femeie de 49 de ani din localitate, a parasit partea carosabila pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum acoperit cu polei. In urma accidentului, șoferița și 2 pasageri au fost preluați de echipajele […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

