Stiri pe aceeasi tema

- COD GALBEN de ceața, burnița și polei in județul Alba: Atenționarea, prelungita pana la ora 11.00 COD GALBEN de ceața, burnița și polei in județul Alba: Atenționarea, prelungita pana la ora 11.00 Meteorologii au prelungit marți, 23 februarie 2021, avertizarea de tip nowcasting cod galben de ceața, burnița…

- Meteorologii au actualizat, din nou, prognoza pentru zilele urmatoare si anunta temperaturi care pot cobori pana la minus 20 de grade. De asemenea, temperaturile diurne vor fi negative in intreaga tara. I plus, pana vineri, la ora 23.00, este cod portocaliu de vant in Carpatii Meridionali si de Curbura.…

- Meteorologii au emis, duminica dimineața, cod galben de vant și polei, precum și o informare meteorologica de ploi. Aceasta va fi valabila de duminica pana luni, la orele 12:00. Cod galben de vant și polei. Ce zone sunt vizate Avertizarea meteo este valabila de duminica, 7 februarie, ora 16:00 pana…

- Meteorologii ANM au emis miercuri o avertizare Cod galben de vant, valabila pentru 27 de județe din țara. Vantul va atinge 80 de kilometri pe ora, iar la munte 120 de kilometri pe ora. Avertizarea meteo este valabila de joi dimineața, de la ora 6.

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila in 35 de judete, pana la ora 19.00. Ulterior, , rafalele vor continua in 11 judete, pana marti dimineata. ”La munte, in nord-vestul, centrul tarii si local in sud si sud-est, vor fi intensificari temporare ale vantului…

- Patru judete din din Transilvania se afla, joi dimineața, sub avertizare Cod galben de ceata, care duce la scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri, informeaza Mediafax. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting Cod galben de ceata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi avertizari nowcasting Cod galben de viscol in zone inalte din patru judete situate in Transilvania, informeaza Agerpres. Conform prognozei de specialitate, pana la ora 21:00, zonele de munte ale judetelor Alba, Brasov si Sibiu…

- Cod GALBEN de ninsori in nordul Argeșului, in aceasta noapte. Meteorologii au emis in urma cu scurt timp un cod galben de ninsori, pentru 11 județe, valabil de miercuri, 6 ianuarie, ora 18.00, pana joi, 7 ianuarie, ora 10.00. In intervalul menționat, in Muntii Banatului si in Carpatii Meridionali va…