Polaris trebuie să scape în 3 luni Târgu Jiul de poluarea de la depozitul de gunoi Administratorul depozitului de gunoi de la Targu Jiu are termen trei luni de zile pentru eliminarea poluarii olfactive. Este ințelegerea la care s-a ajuns impreuna cu autoritațile locale, pentru ca din prima luna a acestei veri poluarea olfactiva sa fie eliminata și concentrata macar in zona depozitului. Este de precizat ca de aproape doi ani depozitul de gunoi din municipiul Targu Jiu polueaza olfactiv locuitorii din cartierele din zona. Cel mai afectat este cartierul Slobozia, dar mirosul ajunge de foarte multe ori pe Calea Severinului, Luncilor, Meteor, și chiar in comunele Balești și Lelești.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

