Polaris M Holding Constanta-anunt important pentru sarbatorile de iarna Firma de salubrizare a municipiului Constanta, Polaris M Holding, aduce la cunostinta ca programul de colectare a deseurilor municipale de la populatie, in perioada sarbatorilor de iarna, se va desfasura normal. Exceptie fac zilele de 25 decembrie 2020 si 1 ianuarie 2021. ziua de 25.12.2020 va fi reprogramata pentru 26.12.2020; ziua de 01.01. 2021 va fi reprogramata pentru 02.01.2021. Sursa foto: Polaris M Holding ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

