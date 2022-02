Polaris Holding Constanta: Drumul plasticului, din ape in farfuria noastra (VIDEO) Drumul plasticului, din ape in farfuria noastra.Aruncarea deseurilor din plastic in rauri, lacuri si oceane sau abandonarea recipientelor din plastic pe plaja, ce sunt, ulterior, purtate de vant tot in ape, denota nu doar un comportament indolent, cu consecinte grave fata de mediu, ci si un pericol pentru sanatatea noastra.Plasticul se regaseste in aproape tot ce consumam alimente, bautura , dar si in apa de ploaie, atmosfera, rauri, sol, iar uneori, chiar si in aerul pe care l respiram.Plasticu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

