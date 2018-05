Polanski califică mişcarea #MeToo drept "o isterie colectivă" Celebrul si controversatul cineast franco-polonez Roman Polanski a calificat miscarea #MeToo drept o forma de "isterie colectiva" si o manifestare de ipocrizie, in cadrul unui interviu publicat in editia poloneza a saptamanalului Newsweek, transmite marti AFP.



"Mi se pare ca este o isterie colectiva, de genul celor care lovesc societatea din cand in cand", a comentat regizorul in varsta de 84 de ani.



Regizorul a fost intervievat cu privire la miscarea impotriva hartuirilor sexuale inainte ca Academia americana de Film sa-l excluda din randurile sale, la 3 mai, pentru acuzatiile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

