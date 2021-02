Deputatul Tudor Polak (PNL) a depus un amendament prin care solicita deblocarea concursurilor pentru ocuparea locurilor de munca vacante in toate institutiile publice.



Intr-o postare pe pagina sa de socializare, parlamentarul a spus ca masura suspendarii concursurilor pentru ocuparea de posturi in institutiile publice a fost luata in vederea protectiei sanitare si a limitarii contactului social in timpul pandemiei si a afirmat ca in momentul de fata deblocarea acestor concursuri este neaparat necesara, deoarece, in caz contrar, activitatea in multe institutii publice ar fi afectata…