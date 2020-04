Din ce in ce mai multi angajatori isi cheama angajatii la munca, desi acestia au contractele de munca suspendate, iar in perioada urmatoare vom intensifica controalele, mai ales pe cazurile de munca nedeclarata, a atentionat, sambata, Tudor Polak, secretar de stat in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). "In ultima perioada am inceput sa primim din ce in ce mai multe petitii si sesizari care sa ne atraga atentia ca sunt din ce in ce mai multi angajatori care cheama la munca angajati, desi acestia au contractele de munca suspendate. Incercam sa facem o evaluare a tuturor acestor petitii…