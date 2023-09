Pola Zilei: De ce a fost interzis filmul cu Arsenie Boca la Arad?

Stiri pe aceeasi tema

Filmul "Arsenie. Viața de apoi" a carui proiecție speciala, care a avut loc saptamana trecuta la Cinema Unirea, a starnit criticile unor spectatori la adresa regizorului prezent in sala, nu a mai fost difuzat deloc in celalalt capat de țara.

Momente de dificultate pentru sute de romani, inclusiv aradeni, aflați in concediu pe insula Skiathos din Grecia, care este lovita de furtuni violente. Foarte mulți...

Accesul pe lacul balastierei din comuna aradeana Zabrani, unde un tanar de 29 de ani a murit decapitat de un cablu, in timp ce se dadea cu skijetul, este interzis, insa barbatul și prietenii sai ar fi fost lasați sa intre dupa ce s-ar fi ințeles cu un paznic care era de serviciu, potrivit site-ului…

Filmul „Michael Jackson: Asta-i tot" / „Michael Jackson's: This is it" (r. Kenny Ortega), care spune povestea din spatele unui concert prin care Michael Jackson...

Ce sa facem, e vara, e cald, e vacanța, avem și noi limitele noastre. Atata ne-a dus mintea acum, ceea ce nu e puțin intr-un...

Avand in vedere ultimele evenimente, acum inaintea inceperii meciului cu CFR, ne lansam și noi in necunoscut, intrebandu-va ce parere aveți de retragerea acreditarii la...

Vietnamul a interzis distribuția pe piața interna a mult-așteptatului film „Barbie", produs de Warner Bros, din cauza unei scene in care apare o harta care arata teritoriul revendicat unilateral de China in Marea Chinei de Sud, a anunțat luni presa de stat, citata de Reuters.„Linia de noua liniuțe"…

Ce putem face, asta este, orașul – mai precis FB-ul aradean – clocotește de gafa lui Bibi de Sfantul Petru și Pavel. Pardon, de la...