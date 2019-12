Poker politic cu funcţii la Primăria Craiova Poker politic cu functii la Primaria Craiova . Valul schimbarilor politice de la nivel central aduce la Craiova o serie de personaje apropiate fostului ministru Olguta Vasilescu. Printre acestea, fosta sefa a ANOFM, care si-a facut loc in organigrama primariei in mod misterios, dar si un fost secretar de stat anchetat de DNA pentru santaj, care a ajuns director la RAADPFL. Noi personaje din anturajul Liei Olguta Vasilescu isi gasesc loc in organigrama Primariei Craiova de cand PSD a pierdut puterea la nivel central. Majoritatea PSD din Consiliul Local (CL) Craiova a aprobat in sedinta de joi o… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

- Marian Vasile , consilier local PNL inscris in competiția pentru Primaria Craiova, a taxat administratia PSD din Banie pentru modul in care apar peste noapte, in functii de conducere si pe salarii de nababi, apropiati ai Olgutei Vasilescu. Mai mult, persoanele respective au ajuns in functii inalte fara…

