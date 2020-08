Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Alexandr Lukasenko, aflat in dificultate in urma unei masive miscari de contestare post-electorala, a respins sambata orice mediere externa intre el si opozitie si a sustinut ca omologul sau rus Vladimir Putin l-a asigurat cu privire la un ajutor al Rusiei pentru securitatea…

- Presedintele Belarusului, Alexandr Lukasenko, a avut sambata o discutie telefonica cu omologul sau rus Vladimir Putin, inaintea careia a spus ca trebuie sa vorbeasca cu acesta pentru ca, in opinia sa, in contextul protestelor din Belarus si Rusia este amenintata, potrivit agentiei belaruse Belta,…

- Majoritatea medicilor din Rusia nu agreeaza ideea de a-și administra vaccinul anti-Covid produs chiar de țara lor din cauza datelor insuficiente legate de acesta și a procedurii extrem de rapide prin care a fost testat și aprobat, arata un sondaj la care au pariticipat peste 3.000 de doctori, noteaza…

- Peste 100 de persoane au fost arestate de politie in urma unei actiuni a opozitiei in centrul Moscovei, miercuri seara, potrivit ONG-ului OVD-Info, specializat in urmarirea manifestatiilor in Rusia, relateaza AFP, potrivit news.ro.In total, 103 persoane aufostarestate, potrivit acestei surse,…

- BUCUREȘTI, 25 iun - Sputnik. Rusia nu va interveni in procesele electorale din alte țari, in special in Belarus, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui rus Dmitri Peskov. © Sputnik / Iliya PitalevPeskov a comentat declarațiile lui Bolton despre Putin și Trump - detalii Președintele…