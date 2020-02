Pojarul este mortal in zonele sarace ale lumii iar in Congo a ucis pana acum mai bine de 6.000 de oameni. O boala banala a copilariei, cum este considerata la noi și impotriva careia copiii sunt vaccinați semana moarte in Africa iar cei mai expuși sunt copiii de pana in 5 ani. Organizația Mondiala a Sanatații ar mai avea nevoie de 40 de milioane de dolari pentru a vaccina și alți copii.In jur de 310,000 de suspiciuni de pojar au fost raportate in Congo in ultimul an, iar fondurile insuficiente raman un „mare impediment” in combaterea virusului de catre autoritați. Pana acum au murit 6.000 de oameni…