Poimâine românii vor da sfoară-n ţară * Globalizarea n-a reusit sa elimine din fiinta neamului elemente neaose (viezurele, branza, barza, petul de bere, fluierul de jale, lupul dacic sau capra vecinului), asadar pare imposibil sa poata smulge din sufletul / de pe pieptul romanesc martisorul. Multe popoare au viezuri, francezii si italienii au mai multa branza decat noi, fluiere exista si la triburile din jungla; rezulta ca martisorul e adevaratul simbol national, desi snurul nu-i tricolor, iar albul si rosul (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

