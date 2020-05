Poienile de sub Munte: Un bărbat este cercetat pentru tăiere ilegală de arbori după ce a fost depistat de poliţişti transportând lemn Poienile de sub Munte: Un barbat este cercetat pentru taiere ilegala de arbori dupa ce a fost depistat de politisti transportand lemn In timp ce efectuau activitati de patrulare pe DJ 187, pe raza comunei Poienile de sub Munte, politistii au oprit pentru verificari un utilaj cu care se transporta material lemnos. Intrucat barbatul depistat, in varsta de 52 de ani, nu a putut prezenta documentele legale de provenienta si transport, politistii au dispus confiscarea celor peste 4 mc lemn. Ulterior, cu ocazia deplasarii pentru verificari in locul numit „Usui”, de pe raza comunei Poienile de sub Munte,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

