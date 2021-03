Comuna Poiana Stampei mai ramane in scenariul roșu pentru 14 zile incepind cu data de 30 martie dupa ce rata de infectare se menține ridicata fiind de 3,93 de cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara online. CJSU a mai hotarat […] The post Poiana Stampei ramane inca 14 zile in scenariul roșu. Iacobeni revine in scenariul verde first appeared on Suceava News Online .